Дорожники отремонтировали искусственные неровности на десяти дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт искусственных неровностей на 10 региональных дорогах, расположенных в семи городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Дзержинском шоссе в Котельниках, улицах Коммунистической и Мичурина в Раменском округе, улице Дзержинского в Жуковском, в селе Николо-Крохотки Талдомского округа, улице Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовка в Пушкинском округе, на улицах Новослободская и Вокзальная в Домодедове. Помимо этого, ремонт провели на проспекте Пацанва и улице Заводской в Долгопрудном. В ведомстве уточнили, что обследование дорог проводят на регулярной основе. В ходе него дорожные службы особенно следят за состоянием элементов безопасности, в том числе знаков, светофоров, остановок и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.