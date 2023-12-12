Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в четырех округах Подмосковья

В четырех городских округах Подмосковья прошли работы по восстановлению остановочных павильонов после того, как сотрудники Мосавтодора в ходе обследования региональной дорожной сети выявили остановки с дефектами и повреждениями. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В частности, работы прошли в селе Растуново под Домодедово, на улице Степана Степанова в Лыткарине, в деревне Максимовке под Истрой и на Ярославском шоссе в Пушкино. В ведомстве уточнили, что повреждения на остановках могут представлять угрозу для пассажиров, поэтому специалисты оперативно принимают меры по устранению дефектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.