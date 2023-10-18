Дорожники отремонтируют свыше двадцати территорий медучреждений Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Дорожные службы Подмосковья отремонтируют территории более 20 медицинских учреждений региона в рамках ремонтного сезона, сообщили в областном Минтрансе. Работы направлены на повышение удобства посетителей, перевозок больных в каретах скорой помощи и обеспечение комфорта маломобильных граждан.
«На сегодняшний день завершили ремонт на двух территориях медучреждений из планируемых 21. Ремонт провели у станции скорой медицинской помощи в Мытищах и рядом с Лыткаринской городской больницей в Лыткарине — уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень», — отметил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По его словам, еще 14 территорий объектов здравоохранения на данный момент находятся в работе. В ведомстве добавили, что в 2022 годе в регионе отремонтировали 30 медицинских учреждений в 14 округах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.