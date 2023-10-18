Дорожники отремонтируют свыше двадцати территорий медучреждений Подмосковья

«На сегодняшний день завершили ремонт на двух территориях медучреждений из планируемых 21. Ремонт провели у станции скорой медицинской помощи в Мытищах и рядом с Лыткаринской городской больницей в Лыткарине — уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень», — отметил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.