Дорожники Подмосковья ликвидировали более тысячи ям в двух округах Подмосковья за неделю

Специалисты Мосавтодора за неделю устранили более 1,1 тысячи дефектов покрытия на дорогах в двух округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Егорьевске ямочный ремонт прошел на Егорьевском шоссе рядом с деревней Юрцово, на дорогах вблизи деревень Тимохино и Янино и в деревнях Алферово и Михали. Кроме того, работы провели на улице Советской в Куровском, в поселке Хвойный, в деревне Сальково и рядом с поселком 1-го Мая в Орехово-Зуевском округе. В ведомстве отметили, что такие работы проводятся во всех муниципалитетах. Качество проведения ремонта оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.