Дорожники Подмосковья ликвидировали более восьми тысяч ям за неделю

На прошлой неделе дорожные службы Подмосковья ликвидировали более восьми тысяч дефектов покрытия на проезжей части, более 5,5 тысячи из них — на региональной сети, остальные — на муниципальной. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что наибольший объем работ на муниципальной сети провели в Ленинском округе, Балашихе, Химках и Богородском, на региональных дорогах — в Кашире, Луховицах, Коломне, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах. Отметим, что ремонтные работы проводятся с геометками и фотоотчетом в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.