Дорожники Подмосковья оптимизировали работу шести светофоров на трех шоссе за неделю

Так, дорожники увеличили время проезда по Носовихинскому шоссе в городе Электроугли Богородского округа после того, как скорректировали режим работы светофоров на двух перекрестках с улицей Малое Васильево и трассой М-12. Кроме того, они увеличили время проезда по Борисовскому шоссе в Серпухове. Там была оптимизирована работа светофора на пересечении с улицей Мишина. Работы также прошли в Щелково по Фряновскому шоссе — там скорректировали режимы работы трех пешеходных светофоров у поворота на школу № 27, остановки «Фабрика», и дома № 130. В ведомстве уточнили, что такая работа позволяет ликвидировать заторы и повысить пропускную способность на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.