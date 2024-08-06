Дорожники Подмосковья отремонтировали еще 10 светофорных объектов

Дорожники отремонтировали еще десять светофорных объектов в девяти округах Подмосковья, неисправности обнаружили в ходе обследования региональной сети дорог.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, работы прошли в том числе на Колхозной улице в Лыткарино, на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, на улице Октябрьской Революции в Коломне и на проспекте Жуковского в Балашихе.

В областном Минтрансе напомнили, что обследование дорожной сети проводится каждую неделю. Особое внимание специалисты уделяют состоянию дорожных знаков, линий освещения и искусственных неровностей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.