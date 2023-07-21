Дорожники Подмосковья отремонтировали почти две тысячи ям за сутки

За минувшие сутки дорожные службы Подмосковья устранили свыше 1,6 тысячи дефектов, выявленных на дорогах, сообщили в областном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

В частности, свыше 700 ям устранили на муниципальной сети. Большинство работ провели в Щелкове, Домодедове и Серпухове. На региональной сети удалось отремонтировать около 900 дефектов, больше всего из которых — на дорогах Каширы, Зарайска, Луховиц, Коломны, Серебряных Прудов. Отметим, что работы по ремонту аварийных ям проводятся ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.