Дорожники Подмосковья отремонтировали почти восемь тысяч ям за неделю

За неделю дорожные службы Подмосковья устранили более 7,7 тысячи ям на дорогах, около тысячи из которых — за минувшие сутки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 2,6 тысячи дефектов покрытия ликвидировали на муниципальной сети, наибольший объем — в Балашихе, Домодедове, Наро-Фоминском и Ленинском округах. Еще около пяти тысяч ям отремонтировали на региональных дорогах. Более 900 из них — на дорогах в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах. Отметим, что в ходе летнего содержания дорог ямочный ремонт проводят с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.