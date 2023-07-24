Дорожники Подмосковья отремонтировали свыше семи тысяч ям за неделю

За минувшую неделю сотрудники дорожных служб Подмосковья устранили порядка 7,5 тысячи дефектов покрытия на проезжей части, сообщили в областном Минтрансе.

Так, свыше 3,3 тысячи ям ликвидировали на муниципальной сети. Большинство работ провели на дорогах в Щелкове, Домодедове, Серпухове и Балашихе. Остальные дефекты отремонтировали на региональной сети, включая дороги Егорьевска, Шатуры, Воскресенского, Орехово-Зуевского, Ликино-Дулева. Отметим, что дорожные службы в рамках летнего содержания дорог также ремонтируют знаки, ограждения, светофоры и линии освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.