Дорожники Подмосковья провели ремонт почти двух тысяч ям за сутки

За минувшие сутки дорожные службы Подмосковья провели ремонт более 1,7 тысячи ям на дорогах региона, сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении министерства уточнили, что работы затронули муниципальные дороги, большинство их которых провели в Богородском, Дмитровском округах, Коломне и Одинцове. Помимо этого, почти 700 дефектов устранили на региональных дорогах. В частности, в Зарайске, Коломне, Озерах, Луховицах, Кашире и Серебряных Прудах. Отметим, что в регионе проходит регулярное обследование дорог для выявления ям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.