Дорожники Подмосковья устранили более двух тысяч дефектов на дорогах за сутки

В Подмосковье дорожные службы продолжают работы в рамках летнего содержания, за минувшие сутки им удалось устранить более двух тысяч ям. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Так, свыше 800 из них устранили на муниципальных дорогах, большинство работ при этом провели в Пушкинском округе, Королеве, Рузском округе и Серпухове. Остальные дефекты были устранены на региональной сети. На ней ремонт, в частности, проходил на дорогах Егорьевска, Шатуры, Воскресенского, Орехово-Зуевского и Ликино-Дулева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году фермерам выделили свыше тысячи гектаров земли.