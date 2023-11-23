Дорожники Подмосковья устранили более трех тысяч дефектов покрытия за неделю

Дорожные службы Подмосковья устранили более 3,4 тысячи дефектов покрытия на дорогах за неделю. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что более двух тысяч ям отремонтировали на региональной сети. Наибольший объем работ провели на в Истре, Егорьевске, Домодедове и Волоколамске. Помимо этого, свыше 1,3 тысячи дефектов ликвидировали на муниципальной сети. Работы, в том числе, затронули дороги в Коломне, Серпухове, Люберцах и Электростали. Отметим, что дорожники проводят обследования дорог на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.