Дорожники провели ремонт муниципальных и региональных дорог в Дзержинском округе

Дорожные службы завершили ремонт четырех участков муниципальных дорог и двух региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Дзержинском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в рамках нацпроекта было обновлено 2,2 километра покрытия на участке от кругового движения на пересечении улиц Угрешской и Ленина до транспортной развязки в районе 17 километров МКАД, а также 1,5 километра на Северном и Угрешском проездах. Работы провели с использованием асфальтобетонной смеси А16Вн, чтобы повысить уровень износоустойчивости и продлить межремонтные сроки. Рабочим также предстоит нанести разметку. На муниципальной сети работы провели на двух участках улицы Садовой, на улице Лесной и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.