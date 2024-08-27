Дорожники провели ремонт ограждений на десяти дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль региональных дорог в 10 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли на Туполевском шоссе в Жуковском, Комсомольском проспекте в Люберцах, улице Московской в Долгопрудном, улице Советской в Талдоме и так далее. В ведомстве уточнили, что ремонт проводят в целях повышения безопасности участников дорожного движения.

«Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание всех элементов, которые влияют на безопасность дорожного движения», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.