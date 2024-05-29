Дорожники провели ремонт светофоров в девяти округах Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светофорных объектов в девяти округах Подмосковья, недочеты в их работе были выявлены в ходе обследования региональной дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они провели ремонт объектов на дорогах в деревне Глухово и селе Дмитровское под Красногорском, на улице Школьной в Серебряных Прудах, улице Советской в Щелкове, проспекте Мира во Фрязине, улице Фрунзе в Ступине, Новом бульваре и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, улице Пушкина в Луховицах и на улице Жилинской в рабочем поселке Андреевка под Солнечногорском. Кроме того, они починили вызывную кнопку пешеходного светофора на Фряновском шоссе в селе Трубинбыла в Щелково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.