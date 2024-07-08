Дорожники провели ремонт знаков на восьми дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт и замену выцветших, поврежденных и отсутствующих дорожных знаков на восьми улицах в Подмосковье, недочеты были выявлены в результате обследования дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы пошли на улице Советской в Электрогорске, улице Мира в Мытищах, улице Киово в Лобне, улице Привокзальной в рабочем поселке Серебряные Пруды, улице Театральной в Серпухове. Также ремонт провели на 84-м километре Каширского шоссе в деревне Дорожники под Ступино и на дорогах в деревнях Денисиха Рузского округа и Вялки Раменского округа. В ведомстве уточнили, что такие работы проводят в целях уменьшения риска возникновения аварии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.