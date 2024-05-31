Дорожники установили более пяти тысяч знаков направления поворота в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья установили более пяти тысяч знаков направления поворота (шевронов) на региональных дорогах, работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для повышения безопасности автомобилистов 225 участков региональных дорог в 23 округах обустроили шевронами. Такие знаки устанавливаются на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 метров», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, до конца 2024 года специалисты Мосавтодора планируют установить на дорогах региона еще около пяти тысяч таких знаков. Наибольший объем работ уже проведен в Орехово-Зуевском, Одинцовском округах и Солнечногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.