Дорожные камеры планируют объединить в Подмосковье в одну систему

Дорожные камеры в Подмосковье планируют объединить в новую государственную информационную систему (ГИС) фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, чтобы улучшить мониторинг дорожного движения и повысить «антитеррористическую защищенность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом эксперты, которых опросило издание, предположили, что такую систему могут создать для того, чтобы обойти федеральный запрет на сбор и хранение данных с дорожных камер перед их передачей в МВД. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области это никак не прокомментировали.

В проекте постановления говорится о том, что ГИС будет собирать информацию обо всех проездах автомобилей, зафиксированных камерами, поможет снизить количество ДТП и улучшит общее состояние дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.