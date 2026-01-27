Дорожные службы Каширы усилили работу на фоне сложных погодных условий

В городском округе Кашира из-за интенсивного снегопада коммунальные и дорожные службы работают в непрерывном режиме. Об этом сообщили в официальном канале администрации округа.

В сообщении отмечается, что первоочередное внимание при уборке уделяется ключевым транспортным магистралям, а также подъездам к социально значимым объектам — медицинским учреждениям, школам и детским садам. Во дворах основные силы направлены на расчистку входных групп, пешеходных маршрутов и подъездов к контейнерным площадкам.

Власти округа подчеркнули, что главной задачей в сложных погодных условиях остается обеспечение проезда транспорта и безопасности передвижения жителей. Также жителей призвали по возможности не оставлять личные автомобили на обочинах дорог, чтобы не затруднять работу специализированной техники.

В администрации добавили, что неблагоприятная погода сохранится, а полное устранение последствий снегопада потребует определенного времени.

