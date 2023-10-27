Дорожные службы обеспечивают безопасный проезд на дорогах Подмосковья в условиях снегопада

Ночью на территории Подмосковья прошел снегопад, в ряде округов он еще продолжается. Дорожные службы проводят противогололедную обработку для обеспечения безопасности в регионе, сообщили в областном Минтрансе.

«За прошедшие сутки очистили и обработали противогололедными материалами порядка 20,5 тысячи километров муниципальных и региональных дорог», — уточнил зампред правительства — министр транспорта области Алексей Гержик.

В ведомстве отметили, что прежде всего дорожники обрабатывают высокоинтенсивные трассы и опасные участки дорог, к которым относятся мосты, путепроводы, эстакады и съезды. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также напомнили о необходимости поменять резину на зимнюю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.