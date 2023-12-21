Дорожные службы отремонтировали светофоры в пяти округах Подмосковье за месяц

В декабре сотрудники Мосавтодора восстановили работу некорректно работающих или неработающих светофорных объектов в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В частности, работы прошли на улице Антипова в Егорьевске, улице Свердлова в Озерах, улице Ленина в Красногорске, улице Победы в Ивантеевке и на проспекте Мира во Фрязине. Ремонт проводился в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.

«В связи с хаотичным движением транспорта и пешеходов на проезжей части, это может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому сотрудники оперативно принимают меры и проводят ремонтные работы светофоров по всему региону», — подчеркнули в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.