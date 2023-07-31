Дорожные службы Подмосковья отремонтировали около десяти тысяч ям за неделю

Дорожные службы Подмосковья ликвидировали порядка 10 тысяч ям на проезжей части за прошедшую неделю. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что больше всего ям — 6,2 тысячи — отремонтировали на муниципальной сети. Наибольший объем работ затронул дороги Пушкинского округа, Щелково, Домодедово, а также Воскресенского округа. Остальные дефекты покрытия устранили на региональной сети. Большинство — на дорогах Егорьевска, Шатуры, Воскресенского, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков. По его словам, это является важной работой.