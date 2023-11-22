Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом

Дорожные службы Московской области перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом, который, как ожидается, продлится до конца недели. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Минувшей ночью, чтобы обеспечить безопасный проезд, на дорогах региона работали около тысячи рабочих и более 400 единиц спецтехники. Им удалось очистить и обработать противогололедными материалами более 6,6 тысячи километров дорожной сети.

«Сейчас также продолжается плановая противогололедная обработка. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на изменения и обеспечить безопасное движение на дорогах Подмосковья», — рассказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

В министерстве призвали водителей быть особенно внимательными в черте населенных пунктов, отказаться от резких маневров и не спешить на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.