Дорожные службы провели ремонт ограждений на восьми дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль региональных дорог в восьми округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, Туполевском шоссе в Жуковском, Волковском шоссе в Мытищах, улице Полосухина в Можайске, Красногвардейском бульваре в Подольске и не только. В ведомстве уточнили, что ремонт проводят в оперативные сроки, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.