Дорожные указатели на Алтае заменят надписями на родном языке

Сейчас на Алтае все дорожные знаки продублированы надписями на английском языке. Теперь их заменят на указатели на алтайском. Об этом сообщил глава региона Андрея Турчак в своем телеграм-канале .

Ранее уже существовала практика, когда все надписи на русском на дорогах в Республике Алтай дублировались переводом на алтайский язык. Но позже их заменили английским языком. Теперь же врио главы региона Андрей Турчак решил возобновить старую практику. Он считает, что таким образом и справедливость будет восстановлена, и все гости республики смогут окунуться в местную языковую культуру.

«Гостям будет полезно», - указал Турчак.

Турчак возглавил Республику Алтай в июне, президент Путин сделал ему такое предложение и назвал новое назначение перспективным в плане развития туризма, но непростым из-за многонациональности региона.