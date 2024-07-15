Дорожные знаки отремонтировали в Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт дорожных знаков на девяти региональных дорогах, недочеты были выявлены в ходе обследования дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Ленина в Истре, улице Лужниковской в Ступине, улице Первомайской в Шатуре, улице Центральной в деревне Новосельцево под Мытищами, улице Гагарина в селе Осташево Волоколамского округа, улице Урицкого в рабочем поселке Уварковка Можайского округа, а также на дорогах вблизи деревень Алексеевка под Чеховым и Калиново в Ступино. В ведомстве подчеркнули, что такие работы проводятся в целях повышения безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.