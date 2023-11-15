Дорожные знаки привели в нормативное состояние в шести округах Подмосковья

Так, в Павловском Посаде дорожные службы установили знаки вблизи деревень Быково, Данилово и Саурово, в Лыткарине — заменили стойку дорожного знака на улице Степана Степанова, в Мытищах — удалили рекламу и граффити со знаков в деревне Беляниново. Аналогичный вид работ провели в Солнечногорске на Тимоновском шоссе. Помимо этого, в Раменском городском округе на Красноармейской улице и в деревне Аксено-Бутырки, в Павловском Посаде в деревне Алферово и в Зарайске на улице Пионерской устранили проблемы с видимостью знаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.