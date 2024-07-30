Дорожные знаки восстановили на одиннадцати дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки, расположенные вдоль 11 региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, ремонтные работы прошли на 36-м километре Егорьевского шоссе в деревне Трошково Раменского округа, улицах Фрунзе и Жуковского в Жуковском, улице Томилинской в Дзержинском, улице Коммунальной в Королеве и так далее. В ведомстве уточнили, что ремонт проводится в целях повышения безопасности на дорогах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.