Дорожные знаки восстановили на семи дорогах в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора восстановили дорожные знаки в семи округах Подмосковья, выцветшие, поврежденные или отсутствующие знаки выявили при обследовании дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, работы провели на дорогах вблизи деревни Дубки Талдомского округа, деревни Иванчиково в Зарайске, вблизи деревень Дубеево и Бабеево в Ступино, в селе Лямцино в Домодедово. Помимо этого, знаки восстановили на 59-м Носовихинского шоссе в Павлово-Посадском округе, улице Первомайской в Лосино-Петровском и на улице Первомайской в Ивантеевке. В ведомстве уточнили, что работы проводятся в целях повышения безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.