Дорожный коллапс: главные трассы в ЯНАО парализовало из-за аномального буйства стихии

На Ямале резкое ухудшение погодных условий привело к временному параличу ключевых автомобильных магистралей, связывающих столицу округа с соседними населенными пунктами. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, полностью перекрыт участок с 15 по 21 километр трассы Салехард — Лабытнанги, также приостановлено движение по дороге, соединяющей Лабытнанги с поселком Харп. Причиной транспортного коллапса стал интенсивный снегопад, сопровождающийся шквалистым ветром, который не прекращается в этом районе уже несколько суток.

Дорожные службы пытаются расчистить занесенные трассы, однако непрекращающаяся метель сводит их усилия на нет. Власти рассматривают возможность организации реверсивного движения на некоторых участках после улучшения видимости и снижения интенсивности осадков.

Глава Приуральского района Марина Трескова официально обратилась к автомобилистам с рекомендацией временно отказаться от любых поездок по загородным трассам, кроме экстренных случаев. Такие меры безопасности приняты в связи с нулевой видимостью на дорогах и высоким риском образования снежных заносов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья водителей.

Ситуация остается на контроле региональных властей, которые обещают оперативно информировать граждан о возобновлении нормального движения.

