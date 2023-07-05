«Достали из обломков, полили бензином и подожгли»: ВСУ под Харьковом надругались над телами российских солдат

Танкист Дмитрий Туменко, похоже, навсегда останется живым в глазах своей матери. Несмотря на то, что она похоронила бойца СВО, верить в его гибель отказывается. Опознать тело родителям не дали, а ДНК-экспертиза для материнского сердца не стала доказательством.

Дмитрий родился в городе Гусев Калининградской области. Сначала он отучился шесть лет в Казанском суворовском училище, потом еще четыре — в танковом. Туменко не мыслил себя вне армии. Как говорит мать бойца Ольга, Дима никогда не рассказывал близким о своих страхах и неудобствах.

«Мой младший сын отправился на СВО с первых дней, хотя я всячески отговаривала его идти на передовую. Он постоянно звонил и убеждал меня, что все это ненадолго, и он вернется», — отмечает Ольга в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже позже родители выяснили, что в первые же дни СВО танки Дмитрия и его сослуживцев разбомбили. Но ни словом не обмолвился боец об этом.

«Последний наш разговор был 8 марта 2022 года, когда он позвонил меня поздравить. А 10-го он еще говорил с отцом. Муж тогда заметил, что голос стал чужим. Но слова опять были успокаивающие: «Все будет хорошо, я вернусь», — пересказывает последний разговор Ольга.

Потом родителям Туменко сообщили, что их сын погиб 28 марта в небольшом селе Харьковской области. Танкистов стали обстреливать, им пришлось спешиться, укрыться в здании и оттуда отстреливаться. Но здание превратил в руины украинский танк.

«Нацисты были настолько ожесточенными, что достали наших погибших из обломков, полили бензином и подожгли. Мне прислали видео, где выживший парень говорит о том, что якобы видел тело моего сына. Правда, по лицу его было не опознать, только по пистолету и лейтенантским погонам», — говорит женщина.

О том, почему же Туменко до сих пор не может поверить в смерть сына, мы писали ранее.