Доставлявший гуманитарную помощь военкор ANNA NEWS погиб в Луганске
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В аварии в Луганске погиб 49-летний военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев.
Печальная новость опубликована в телеграм-канале издания.
Последний пост Ярцева был написан утром 1 декабря.
Сергей вместе со своей командой доставил гуманитарную помощь в Кременную. Он привез памперсы для взрослых маломобильных людей и для детей, генератор и машину Ниву.
Как передает пресс-служба МВД по Луганской Народной, 1 декабря, около 9:40 (по московскому времени) произошло ДТП на улице Андрея Линева в районе дома 150.
Водитель УАЗ «Патриот» двигался в сторону центра Луганска.
Из-за превышения скорости он не справился с управлением и в результате врезался в электроопору. От полученных травм Ярцев скончался на месте.
Ранее сообщалось о том, что российские военкоры опровергли информацию о гибели солдат КНДР и российского генерала.