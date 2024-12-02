Доставлявший гуманитарную помощь военкор ANNA NEWS погиб в Луганске

Последний пост Ярцева был написан утром 1 декабря.

Сергей вместе со своей командой доставил гуманитарную помощь в Кременную. Он привез памперсы для взрослых маломобильных людей и для детей, генератор и машину Ниву.

Как передает пресс-служба МВД по Луганской Народной, 1 декабря, около 9:40 (по московскому времени) произошло ДТП на улице Андрея Линева в районе дома 150.

Водитель УАЗ «Патриот» двигался в сторону центра Луганска.

Из-за превышения скорости он не справился с управлением и в результате врезался в электроопору. От полученных травм Ярцев скончался на месте.

Ранее сообщалось о том, что российские военкоры опровергли информацию о гибели солдат КНДР и российского генерала.