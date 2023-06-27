«Достигаторство и успешный успех»: стали известны критерии счастья для российской молодежи

Достижение поставленных целей важно для 96% российской молодежи, а 89% респондентов заявили, что прилагают усилия для реализации в карьере и личной жизни. Почти половина опрошенных делится своими успехами в социальных сетях.

Участники исследования выделили пять критериев, которые, по их мнению, определяют успех: материальное благополучие, карьерные достижения, соблюдение баланса между работой и личной жизнью, наличие высшего образования, занятие общественно полезной деятельностью. В опросе приняли участие более шести тысяч старшеклассников, выпускников вузов и колледжей, а также начинающие специалисты разных областей.

«Достигаторство и успешный успех — это, конечно, круто. Но в какой-то момент нужно менять курс на другие ценности: семья, дети, стабильность»; «Видимо, в опросе принимали участие совсем молодые ребята»; «Радует, что молодежь стремится к успеху. Интересно посмотреть на их достижения лет через десять», — прокомментировали результаты исследования россияне.

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