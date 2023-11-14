«Достигаторы выезжают на детских травмах»: топ-3 причины, почему деньги не приносят счастья

Богатый — вовсе не значит счастливый. Психологи уверены, что на пути к большим деньгам вместо радости от возможности позволить себе очень многое человек может погрузиться в тяжелую депрессию. Поэтому тем, кто, забыв о сне и отдыхе, рвется ввысь к карьерным вершинам, стоит остановиться и понять простую истину: не в деньгах счастье.

Психолог Милана Вальмонт рассказала, почему деньги не являются синонимом счастья, и почему богатые очень часто чувствуют себя несчастными. По ее словам, всего существует три причины, почему деньги не приносят большой радости.

«Первая причина, когда деньги зарабатывают так называемые достигаторы, в том, что многие из них очень часто выезжают на своих детских травмах. Они пытаются всеми миру доказать, что достойны любви. Поэтому очень часто достигнув высот в бизнесе, окружив себя роскошью, они все равно чувствуют себя несчастными, потому что эта дыра в душе осталась, и они никак ее не компенсируют», — рассказала Вальмонт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вторая причина, продолжила психолог — это зарабатывание денег ради денег.

«У человека нет определенной миссии, причины зарабатывать деньги. Просто заработок ради заработка. Человек не чувствует в этом какого-то позитивного смысла», — добавила психолог.

Третья причина заключается в выгорании, уверена эксперт.

«Люди могут просто заработаться и выгореть. Они не дают себе даже минимального поощрения и уходят в деструктив, чтоб хоть как-то пополниться энергией. Такие люди, имея достаточно денег, все больше начинают чувствовать себя несчастными, у них проседает ментальное и физического здоровье», — подчеркнула Вальмонт.

Конечно, финансы — это очень важная составляющая нашей жизни, но чтобы по-настоящему радоваться возможностям, которые дают деньги, необходимо соблюдать баланс отдыха и работы, а также четко понимать, что деньги — это не цель, а средство для комфортной жизни, заключила собеседница издания.

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