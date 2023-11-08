Здоровая меркантильность: психолог объяснила, почему женщины требуют достатка и финансового внимания от мужчин

О меркантильности женщин в мужском кругу ходят настоящие легенды. Некоторые мужчины сетуют, что мир поменялся, женщины уже якобы не те — им, мол, только деньги подавай. Психологи же уверены, что желание женщины иметь рядом добытчика — вовсе не вопрос жадности и меркантильности, а необходимое условие для выживания человеческого вида.

Психолог Полина Токарева рассказала, в чем причина женской меркантильности. По ее словам, женщин зачастую привлекают вовсе не деньги, а те качества, которые позволяют добиваться мужчине благосостояния. Это такие качества, как сила воли, умение просчитывать свои действия на несколько ходов вперед, смелость. С таким мужчиной женщина чувствует себя в безопасности.



Однако есть и перекос совершенно в другую сторону.

«Сейчас очень сильно популяризируется потребительское отношения к мужчине. Его воспринимают исключительно как источник обогащения, и когда этот источник «пересыхает», его безжалостно меняют на другого кандидата. Женщины внушают себе и подругам, что им все должны, а они не должны ничего и никому», — рассказала Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, такие женщины психологически незрелые, а в мужчине видят прежде всего папу.



Однако есть и перекос в другую сторону, когда женщина превращается в мстительницу.

«Есть женщины, которые обижены на мужчин за свои прошлые неудавшиеся отношения, когда на них экономили, когда их не ценили. Вот тогда, встретив нового поклонника, они берут некий реванш и «раскручивают» его по максимуму. Это некая месть всем отвергающим мужчинам», — пояснила Токарева.

Психолог уверена, что понятие здоровой меркантильности без излишеств, где женщина себя ценит, любит и требует к себе внимания, в том числе и финансового, — это здоровая и взрослая позиция уважающего себя человека.



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