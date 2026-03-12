Достоевский, Ремарк и религиозная литература: стало известно, чем в СИЗО занимается «балашихинский отравитель»
Mash: обвиняемый в отравлении родственников в Балашихе прочитал 120 книг в СИЗО
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Обвиняемый в подсыпании яда в святую воду и отравлении родственников и друзей в Балашихе Артем Миссюра находится в СИЗО уже 17 месяцев. По информации телеграм-канала Mash, за это время он прочитал около 120 книг.
Отмечается, что в список прочитанной литературы вошли произведения Федора Достоевского, Эриха Марии Ремарка, Оскара Уайлда, Пауло Коэльо, Оливера Сакса, а также религиозные книги.
Известно, что обвиняемый занимает четырехместную камеру. Его день начинается примерно в 10:00 мск. Затем следуют завтрак, гигиенические процедуры, молитва, приготовление еды и прогулка.
В свободное время Миссюра занимается спортом и чтением. На здоровье не жалуется, хотя упоминает кисту в копчике и последствия детской полинейропатии.
Миссюра поддерживает одностороннюю связь с родителями — отправляет электронные письма, поздравляет с праздниками, просит прощения. Так, например, на 8 Марта он поздравил маму, но она не ответила: отчим запретил ей общаться с сыном и приезжать в СИЗО.
