В Подмосковье раскрыли серию убийств десятилетней давности: преступник разработал хитрую схему и скрылся в США

Преступник действовал по чудовищной схеме: он заставлял своих жертв переписывать на него имущество, в том числе квартиры в Москве, а затем убивал их.

Первое дело датируется декабрем 2010 года, когда бесследно исчезли 44-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Их тела обнаружили только в мае 2011 года в озере. Тогда это дело осталось нераскрытым.

Вторым эпизодом стало убийство мужчины, тело которого нашли в марте 2024 года на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Ногинске. Россиянин пропал без вести в ноябре 2023 года.

Ключом к раскрытию преступлений стала общая деталь: незадолго до исчезновения обе жертвы переоформили права собственности на свои московские квартиры на одного и того же человека. После этого дела следователи объединили дела, а подозреваемого — 38-летнего Андрея Леонтьева — объявили в федеральный розыск.

Выяснилось, что после убийства последней своей жертвы преступник скрылся в США. В июне 2025 года мужчину задержали международном аэропорту Внуково по возвращении в Россию.

В ходе следствия удалось установить, что у Леонтьева была еще как минимум одна потенциальная жертва — женщина, которая уже успела переписать на родственников преступника участок в Подмосковье и квартиру в Москве. Убить ее злоумышленник, к счастью, не успел.

В настоящее время Леонтьев находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и мошенничестве. Следователи продолжают работу, проверяя возможную причастность задержанного к другим нераскрытым преступлениям с аналогичной схемой.

Ранее сообщалось, что маньяка, убивавшего женщин под Бугурусланом 16 лет назад, нашли по ДНК.