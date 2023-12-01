«Достойное поколение спортсменов»: знаменитые российские хоккеисты приехали развивать спорт на новые территории

Сегодня, 1 декабря, отмечается Всероссийский день хоккея. Этот вид спорта в России является не только самым популярным, но и самым успешным.

Для продолжения этой тенденции необходимо постоянно искать молодые таланты и помогать им развиваться, считают представители экспертного сообщества, с которыми пообщался корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня». Так, много самородков есть на новых территориях, об этом заявили представители компании «Транснефть», ХК «Динамо» и «Народного фронта».

«Хоккей в России находится на очень хорошем уровне, и мы постоянно стараемся его повышать. Растет новое поколение игроков», — отметил обладатель Кубка Харламова, бывший игрок московского ХК «Динамо», чемпион России-2022 по хоккею Владимир Воробьев.

Он уточнил, что продвижение своего вида спорта — миссия любого спортсмена. Привлекать детей в секции, показывать им перспективы развития, делиться своим опытом, вдохновлять на новые победы.

«С этой миссией мы приехали в Луганск. Увидели там много талантливых ребят, которые любят хоккей всей душой. Компания «Транснефть» и ХК «Динамо» оказали содействие подрастающим хоккеистам. Мы подарили им 40 новых клюшек, книги с историей хоккея, провели мастер-класс. Видеть их горящие глаза и стремление — лучшая награда! В ЛНР подрастает достойное поколение спортсменов», — добавил Воробьев.

Начальник управления по координации общественных проектов в корпоративном секторе исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Василий Бочкарев согласился с тем, что молодым ребятам нужна поддержка: и в виде снаряжения, и моральная.

«Поддержка ребят, начинающих спортсменов на освобожденных территориях, имеет огромное значение. Эти дети и подростки с 2014 года переживали страшные времена. В них есть внутренний стержень, закаленный дух. Несмотря ни на что, они продолжают заниматься спортом», — рассказал он.

Капитан хоккейной команды «Транснефть» Сергей Сорока добавил, что при должном упорстве и старании луганские парни смогут занять достойное место в ведущей лиге российского хоккея.

Ранее мы сообщали о том, что Денис Семенов побывал на тренировках юных хоккеистов команды «Тигры».