Доступ к базе клиентов для сотрудницы МФО обернулся уголовным делом

В Копейске завершили расследование уголовного дела о растрате денежных средств микрофинансовой организации (МФО), пишет портал Cheltoday.

Следствие установило, что 36-летняя сотрудница компании, используя свой служебный доступ, получила персональные данные клиентов, которые ранее обращались за займами.

На основании этой информации она оформляла фиктивные договоры займов и незаконно получала по ним денежные средства. Полученные деньги женщина тратила на личные нужды. Общий ущерб, причиненный финансовой организации, превысил 250 тыс. руб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, достигает шести лет лишения свободы.

