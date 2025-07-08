Доцент Балынин назвал шесть категорий россиян, которым повысят пенсию с 1 августа

С 1 августа ожидается увеличение пенсионных выплат для определённых групп граждан. Также будет проведен перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, поведал агентству «Прайм» Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Он сообщил, что для тех, кто в июле отметил 80-летие или получил I группу инвалидности, размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится более чем в два раза. Теперь она составит 19129,40 рублей вместо 8907,70 рублей, что были до указанной даты.

«Также будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году. Максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости для данной категории пенсионеров составит 437,07 рублей», — рассказал Балынин.

Кроме того, как сообщил собеседник агентства, государством будут увеличены доплаты к пенсии для членов летных экипажей гражданских самолётов и работников угольных компаний.

Кроме того, в августе ожидается увеличение пенсионных выплат для граждан, которые получают накопительные пенсии и срочные пенсионные пособия, заключил доцент.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года введут новую выплату для семей с двумя и более детьми.