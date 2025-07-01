Мишустин анонсировал появление новой выплаты для многодетных семей с 2026 года

Правительство России объявило о запуске новой меры поддержки семей. На стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал появление новой выплаты для семей с двумя и более детьми.

Как отметил глава кабмина, таким семьям, чей доход окажется ниже полутора региональных прожиточных минимумов, с 2026 года будет предоставляться ежегодная семейная выплата.

«НДФЛ будет пересчитываться по ставке шесть процентов, разница будет возвращаться семье», — сказал Мишустин.

Помимо этого, глава правительства отметил снижение уровня бедности в стране. По итогам 2024 года этот уровень составил 7,2%.

Кроме того, в рамках развития социальной политики в РФ власти планируют повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который к 2030 году должен достичь 35 тыс. руб. Также два раза в год будут индексироваться страховые пенсии — в феврале и апреле.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила видоизменить выдачу льготной семейной ипотеки.