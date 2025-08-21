Доцент Башлыков рассказал, что придумали мошенники, чтобы жертва не бросала трубку

Мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции, начали использовать новую тактику. Они не позволяют жертвам вешать трубку, запугивая их последствиями за отказ от сотрудничества, поведал доцент Финансового университета Тимофей Башлыков в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, законопослушные люди, не желая мешать работе полиции, остаются на линии. Им предлагают перевести деньги на якобы «безопасный счет» или взять кредит.

Отказ от общения по телефону или через мессенджеры не считается правонарушением и не влечет за собой наказания. Представители государственных органов предпочитают связываться с гражданами через бумажные повестки и официальные письма. В случае подозрения, что вам звонит мошенник, не стоит бояться, лучше сразу завершить разговор, рекомендует Башлыков.

«Если кто-то звонит вам и представляется сотрудником правоохранительных органов или органов государственной власти, уточните его должность, звание, орган власти и подразделение, а затем сами обратитесь туда с вопросом, существует ли такой сотрудник на самом деле и как с ним можно связаться», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники начали подделывать приглашения на презентацию нового iPhone 17.