Мошенники начали подделывать приглашения на презентацию нового iPhone 17

В социальных сетях, особенно в X (бывший Twitter), активно распространяются поддельные приглашения на презентацию iPhone 17. На это обратил внимание портал WccfTech.

Мошенники создали фальшивые рассылки с логотипом Apple в медно-оранжевых тонах, пытаясь выдать их за официальные, однако настоящие приглашения компания разошлет только 26 августа, а сама презентация запланирована на 9 сентября.

Эксперты предупреждают, что такие фейковые письма могут использоваться для фишинга или распространения вредоносного программного обеспечения (ПО). Настоящие приглашения от Apple всегда приходят через проверенные каналы — официальную почту или фирменное приложение.

По данным инсайдеров, Apple представит четыре модели — iPhone 17 (базовая версия) с чипом A19, iPhone 17 Air — ультратонкий аналог, заменяющий линейку Plus, iPhone 17 Pro и Pro Max с улучшенным дизайном и функционалом.

Все устройства получат дисплеи с высокой частотой обновления, а Pro-модели — мощный процессор A19 Pro. Кроме смартфонов, на презентации могут показать Apple Watch Series 11 с пульсоксиметром и AirPods Pro 3 с обновленным звуком.

Ранее сообщалось, что поддельные iPhone 17 Pro с Android появились в продаже в Китае.