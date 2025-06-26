Доцент Осянин: крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число перенесут с 1 марта

В соответствии с законом, который был накануне принят Государственной Думой во всех трех чтениях, срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца. Об этом агентству «Прайм» сообщил Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Он отметил, что для того чтобы подготовиться к изменениям, людям необходимо проверить настройки автоматических платежей, быть в курсе актуальной информации и планировать свои расходы с учетом новых сроков оплаты коммунальных услуг.

«Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета», — считает Осянин.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Государство предоставит гражданам возможность подготовиться и привыкнуть к новым условиям.

Ранее эксперт Проданова дала советы россиянам, как сэкономить на оплате ЖКХ. Она предложила установить экономичные насадки на все смесители, в том числе душ. Все лампы накаливания было предложено заменить на светодиодные, а неиспользуемые электроприборы обязательно отключать от сети.