Доцент Осянин: крайний срок оплаты услуг ЖКХ на 15-е число перенесут с 1 марта
Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ на фоне переноса ее срока
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В соответствии с законом, который был накануне принят Государственной Думой во всех трех чтениях, срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца. Об этом агентству «Прайм» сообщил Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
Он отметил, что для того чтобы подготовиться к изменениям, людям необходимо проверить настройки автоматических платежей, быть в курсе актуальной информации и планировать свои расходы с учетом новых сроков оплаты коммунальных услуг.
«Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета», — считает Осянин.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Государство предоставит гражданам возможность подготовиться и привыкнуть к новым условиям.
Ранее эксперт Проданова дала советы россиянам, как сэкономить на оплате ЖКХ. Она предложила установить экономичные насадки на все смесители, в том числе душ. Все лампы накаливания было предложено заменить на светодиодные, а неиспользуемые электроприборы обязательно отключать от сети.