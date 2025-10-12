Доцент Тимофеев: замедление работы смартфона может говорить о слежке

Доцент кафедры Информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев поведал в беседе с агентством «Прайм», что определенные изменения в работе смартфона или ноутбука могут указывать на скрытое наблюдение за пользователем.

Он отметил, что проблема кроется в разрешениях на доступ к микрофону и камере, которые мы предоставляем даже приложениям, не нуждающимся в них. Если вредоносное ПО проникло в устройство, это может привести к изменениям в его работе.

«Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», — рассказал Тимофеев.

Для минимизации рисков необходимо регулярно следить за работой устройства. Например, при активации камеры на iPhone загорается зеленый индикатор, а при использовании микрофона — оранжевый. Чтобы узнать, кто и когда подключался к этим функциям, можно воспользоваться встроенными инструментами. Если возникают подозрения, рекомендуется сбросить настройки устройства до заводских, дал совет Тимофеев.

