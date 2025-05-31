Доверчивые граждане отдали «волшебнику» в Москве почти 2 млн рублей

В столице сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который, по предварительным данным, занимался обменом бумажных денег на доллары. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице прокуратуры Москвы в социальных сетях.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый вступал в контакт с людьми и внушал им, что способен преобразовывать обычные бумажные купюры и российские рубли в доллары. Для этого он применял воду, особый порошок и фольгу.

«Он демонстрировал потерпевшим свой „преступный трюк“, а после того как граждане верили ему, забирал у них денежные средства, проводил тайный ритуал и передавал якобы готовые пачки денег, которые нельзя было вскрывать, после чего скрывался», — говорится в сообщении.

Один из пострадавших рассказал, что для достижения результата нужно было взять пятитысячную купюру, намочить её водой и посыпать порошком. Затем полученным раствором следовало обработать остальные деньги, которые, по его словам, должны были превратиться в стодолларовые купюры.

В результате он смог ввести в заблуждение одного из граждан, забрав у него 500 тысяч рублей, а другого — на 1,25 миллиона рублей.

В отношении задержанного правоохранителями было возбуждено уголовное производство по факту мошенничества. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу.

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