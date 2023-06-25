«Довериться себе»: эзотерик рассказала, может ли человек узнать, кем был в прошлой жизни

Многие представители человечества действительно верят, что душа человека не умирает, а перерождается в другом теле.

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, можно ли узнать, кем человек был в прошлой жизни. По словам эксперта, ответы на любые вопросы знает душа.

«Когда человек слышит себя, доверяет себе, он может многое о себе узнать. И не только о себе, но и обо всем, что его окружает. Важно лишь довериться себе», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Получить ответ на заданный вопрос, отметила эзотерик, можно только в том случае, если быть со своей душой «на тонкой связи».

«Если вас к чему-то тянет – это откликается душа или опыт прошлой жизни. Особенно если вы не можете оторвать от чего-либо взгляд или, например, чувствуете мурашки от народных песен другой национальности, не относящейся к вам», – пояснила эзотерик.

О том, как мурашки могут указать на деятельность человека в прошлой жизни и почему стоит слушать внутренние вибрации, читайте здесь.