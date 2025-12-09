Довольный хвост и плюс к выручке: кот Василий возглавил автосервис в Дмитрове

В подмосковном Дмитрове руководящая должность обрела неожиданную, но весьма эффективную форму. Как пишет REGIONS , автосервис, включающий шиномонтаж и отдел продаж, официально назначил своим директором кота по кличке Василий.

Некогда уличный житель, теперь полноправный член коллектива, не подписывает приказы и не проводит планерок, однако, по словам сотрудников, его мнение в компании стало законом. Недавно Василий, видимо, методом молчаливого наблюдения или выразительного взгляда, «объявил» стратегический план на декабрь: реализовать максимум шин, дисков и шиномонтажных работ. Этот негласный указ персонал воспринял с энтузиазмом, сменив стандартные корпоративные стимулы на более душевный мотив.

«Не ради премии. Ради Василия. Потому что довольный котик — это плюс к карме. А хорошая карма к Новому году — это знаете ли, дорого стоит», — пишут сотрудники автосервиса в своем паблике в соцсетях.

Таким образом, пушистый директор выполняет функцию живого талисмана и нестандартного мотиватора, сплачивая команду не вокруг сухих цифр, а вокруг общей заботы и позитивной атмосферы.

