Downdetector: пользователи ChatGPT сообщили о серьезном сбое в работе чат-бота по всему м

По информации, полученной от пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, наблюдаются проблемы в его функционировании. Эти данные были предоставлены сайтом Downdetector.

Информация о проблеме начала поступать в 21:20 по московскому времени. Больше всего к настоящему времени обращений было зафиксировано из США — их число достигало 15 600. Кроме того, о сбоях в работе чат-бота сообщили пользователи из соседней с США Канады. Неполадки фиксируются в Германии, Индии, Бразилии, Великобритании, Франции и ряде других стран.

Некоторые пользователи также сообщили о проблемах с работой сайта OpenAI, а также с авторизацией и приложением.

После запуска в конце ноября 2022 года чат-бот ChatGPT стал очень популярным, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В 2015 году одним из сооснователей OpenAI стал американский миллиардер Илон Маск, но позже он прекратил сотрудничество со стартапом.

Ранее сообщалось, что Путин ответил на вопрос об обеспечении дальних регионов РФ скоростным интернетом.